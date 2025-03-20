На Прикарпатті судитимуть 12 учасників злочинної організації, які постачали наркотики ув’язненим. ФОТО

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт проти 12 учасників злочинної організації, які створили схему доставки наркотичних засобів та психотропних речовин до виправної колонії.

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Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф

“Слідством встановлено, що четверо організаторів, які відбували покарання за ґратами, залучили до злочинної організації ще вісім учасників з волі. Спільники організували наркотрафік, який діяв протягом травня-вересня 2024 року. Організатори особисто контролювали усі процеси, «логістику» постачання наркотиків та розподіляли заборонені речовини серед засуджених. «Товар» обвинувачені маскували у харчових продуктах, засобах гігієни та одязі” – йдеться у дописі.

В ході розслідування задокументовано систематичні факти передачі засудженим «наркопосилок» із небезпечним наркотичним засобом, обіг якого обмежено – бупренорфін та таблетками «Субутекс».

Під час обшуків у камерах виправної колонії та за адресами проживання учасників злочинної організації вилучено мобільні телефони, грошові кошти , «чорнові» записи, наркотичні засоби та психотропні речовини.

Всі обвинувачені перебувають під вартою.

Їм інкриміновано створення злочинної організації, встановлення та поширення злочинного впливу, контрабанду наркотичних засобів та психотропних речовин, використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, незаконне пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 255-1, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України).

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ НП в Івано-Франківській області, оперативний супровід – Управління СБУ в області та управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України.