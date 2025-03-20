ЗСУ знищили 75 ворожих БПЛА, 63 – не досягли цілей

У ніч на 20 березня 2025 року (із 19.00 19 березня) противник атакував 171-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Криму.

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Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Правда.іф

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 75 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

63 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.