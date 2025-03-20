На Івано-Франківщині погасили вісім пожеж сухої трави

За минулу добу рятувальники ліквідували 8 пожеж в екосистемах, що охопили загальну площу 0,2 га.

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Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

“Вогонь нищив траву, чагарники та загрожував житловим будинкам. Завдяки діям вогнеборців вдалося запобігти поширенню полум’я та врятувати екосистеми від ще більших втрат. Крім гасіння пожеж, рейдові групи ДСНС щодня працюють задля запобігання таким пожежам та виявлення правопорушників. Співробітники ДСНС провели профілактичні заходи в тергромадах області та спілкувалися з місцевими жителями, нагадуючи всім про небезпеку спалювання сухої трави”, – йдеться у дописі.

Пам’ятайте:

Підпал сухостою – це не лише шкода природі, а й загроза життю та здоров’ю людей.

За випалювання трави передбачені штрафи. Штраф у разі порушення статті 77-1 КУпАП становить від 3060 до 6120 грн.

Якщо ви стали свідком займання – негайно телефонуйте 101.