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Перемир'я, Курщина і ППО: Зеленський розкрив деталі своєї розмови з Трампом
Диван на коліщатках в темній вітальні

Перемир’я, Курщина і ППО: Зеленський розкрив деталі своєї розмови з Трампом

Автор: Олег Мамчур
20/03/2025 11:31
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Президент Володимир Зеленський прокоментував свою телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Сторони обговорили тимчасове припинення вогню та інші питання.

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Заява була опублікована в соцмережі X.

За словами Зеленського, разом із Трампом та під американським керівництвом міцний мир може бути досягнутий вже цього року.

«Президент Трамп поділився подробицями своєї розмови з путіним і ключовими питаннями, що обговорюються. Одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його реалізувати», – написав він, додавши, що такі кроки необхідні для підготовки всеосяжної мирної угоди.

Зеленський також розповів Трампу про ситуацію на полі бою, зокрема у Курській області. Сторони торкнулися питання звільнення військовополонених та повернення дітей, а також поговорили про стан української системи ППО.

Крім того, він анонсував нові переговори української та американської делегацій у Саудівській Аравії, щоб вирішити технічні питання, пов’язані з реалізацією та розширенням часткового припинення вогню.

«Ми доручили нашим радникам та представникам виконати цю роботу якнайшвидше. Ми відзначили позитивну роботу наших радників та представників – Рубіо, Волца, Келлога, Єрмака, Сибіги, Умєрова та Паліси. На подальших зустрічах команди можуть домовитися про всі необхідні аспекти просування до міцного миру та гарантій безпеки», – зазначив президент.