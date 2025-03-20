Перемир’я, Курщина і ППО: Зеленський розкрив деталі своєї розмови з Трампом

Президент Володимир Зеленський прокоментував свою телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом. Сторони обговорили тимчасове припинення вогню та інші питання.

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За словами Зеленського, разом із Трампом та під американським керівництвом міцний мир може бути досягнутий вже цього року.

«Президент Трамп поділився подробицями своєї розмови з путіним і ключовими питаннями, що обговорюються. Одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його реалізувати», – написав він, додавши, що такі кроки необхідні для підготовки всеосяжної мирної угоди.

Зеленський також розповів Трампу про ситуацію на полі бою, зокрема у Курській області. Сторони торкнулися питання звільнення військовополонених та повернення дітей, а також поговорили про стан української системи ППО.

Крім того, він анонсував нові переговори української та американської делегацій у Саудівській Аравії, щоб вирішити технічні питання, пов’язані з реалізацією та розширенням часткового припинення вогню.