Мешканець Калуша організував схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон

На Закарпатті співробітники Головного управління Нацполіції в Закарпатській області у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань, СБУ та ДПСУ припинили функціонування ще одного каналу незаконного переправлення чоловіків, які підлягають мобілізації, через державний кордон України.

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У ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що до організації схеми причетний 54-річний житель міста Калуш Івано-Франківської області. Для реалізації злочину він залучив 52-річного мешканця Тячівщини, пише Правда.

Зловмисники свої послуги оцінювали в 6 тисяч євро. За цю суму зловмисники доставляли військовозобов’язаних до одного з підсобних приміщень у селищі Тересва Тячівського району. Там проводили для них інструктаж, а опісля — супроводили до місця втечі, звідки останні через річку Тиса мали дістатися до Румунії.

Спецоперацію із затримання фігурантів було проведено в селі Шевченкове Івано-Франківської області та в селищі Тересва на Закарпатті. В організатора схеми правоохоронці вилучили гроші, які він отримав від клієнта одразу після його транспортування до місця втечі, автомобіль «Chevrolet» та мобільний телефон. Ще два телефони було вилучено у його спільника.

Також правоохоронці провели огляд приміщення, у якому зловмисники переховували клієнтів. Там було виявлено трьох громадян України, які мали на меті незаконно покинути межі держави.

Організатору злочину та його спільнику слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції інкримінованої статті затриманим загрожує від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Підозрюваним суд вже обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Прикарпатцю визначили понад 454 тисячі гривень застави, а закарпатцю — понад 242 тисячі. Відносно останнього наразі у суді перебувають матеріали кримінального провадження щодо вчинення аналогічного злочину. У тій справі фігурант вийшов з-під варти під заставу у розмірі 700 тисяч гривень. За скоєння повторного злочину ці гроші тепер буде спрямовано у дохід держави.

Відносно чоловіків, які намагалися незаконно перетнути держкордон України, співробітники ДПСУ склали відповідні адміністративні матеріали.