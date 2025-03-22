У Франківську затвердили стипендії для спортсменів на 2025 рік

Затвердили перелік спортсменів, які отримуватимуть стипендії Івано-Франківської міської ради протягом 2025 року. Серед стипендіатів — представники олімпійських і неолімпійських видів спорту, спортсмени з інвалідністю та учасники бойових дій.

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Колегія відділу спорту Департаменту молодіжної політики та спорту, розвитку територій і роботи з внутрішньо переміщеними особами затвердила перелік спортсменів-стипендіатів на 2025 рік.

Окрім списку спортсменів, затвердили перелік визначних діячів галузі фізичної культури і спорту Івано-Франківської міської територіальної громади, які отримуватимуть спеціальні виплати у 2025 році.

У Департаменті відзначили високу конкуренцію під час відбору кандидатів на отримання стипендій та подякували всім спортсменам за вагомі досягнення протягом 2024 року.

З повним переліком спортсменів-стипендіатів та ветеранів спорту, які отримуватимуть виплати, можна ознайомитися на офіційній сторінці Департаменту.