У Калуші відбувся автопробіг пам’яті полеглих героїв. ФОТО

У Калуші, що на Івано-Франківщині, 22 березня провели автопробіг у пам’ять про полеглих військовослужбовців.

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Його учасники проїхали центральними вулицями міста до Алеї слави, де разом помолилися на могилах загиблих воїнів, передає кореспондент Суспільного.

Співорганізаторка акції, представниця консультативного центру “Ветеранський простір” Ольга Бойко розповіла, що захід ініціювали ветерани й військовослужбовці Калуської громади.

“Ми маємо їх пам’ятати й знати. Це має нам боліти, ми це маємо відчувати. Тут — дуже багато ветеранів, волонтерів. Є військові, які зараз у відпустці, багато небайдужих громадян, які долучилися”, — говорить Ольга Бойко.

Військовослужбовець 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Віталій Гордий на позивний “Батя” нещодавно приїхав з фронту у відпустку. Боєць каже, що такі заходи підіймають дух воїнів.

“Це — дійсно важливо, тому що військовослужбовці відпочивають душею і серцем, біля своїх, біля рідних, удома”, — говорить Віталій Гордий.

До акції долучилася також бойова медикиня 102 бригади Наталія Скарлат.

“Це — 50% спроможності війська, бо якщо опустяться руки й впаде дух, то ніяка зброя не допоможе. А підтримка, тим паче цивільного населення тут, у глибокому тилу, де війною “не пахне”, дуже потрібна”, — каже Наталія Скарлат.

Серед учасників автопробігу — представниця громадської організації “Чисті серця Калуш” Марія Росоловська. Її чоловік, військовослужбовець Андрій Росоловський, загинув 1 березня 2025 року.

“Ми повинні пам’ятати про наших воїнів щодня. Мій чоловік загинув 1 березня о дев’ятій ранку. Це — важливо: вшановувати їхню пам’ять і не забувати”, — говорить Марія Росоловська.

Колона з автомобілів і мотоциклів рушила через усе місто до Алеї слави на міському кладовищі. Там військовий капелан Федір Мороз відслужив панахиду за загиблими воїнами.