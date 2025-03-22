Прикарпатським воїнам передали дронів на майже два мільйони гривень

Бійці 42 ОМБр та 10 ОГШБ отримали 50 FPV-дронів Dart Bee, придбаних за кошти обласного бюджету.

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Про це передає Правда з посиланням на заступника голови Івано-Франківської ОДА Віталія Ільчишина.

Дрони придбали коштом обласного бюджету в рамках програм підтримки військових формувань краю.

“FPV-дрони – стали однією з найефективніших технологій на фронті через свою високу мобільність та точність. Вони відіграють критичну роль у сучасній війні і вкрай необхідними на лінії фронту.

То ж потреб у дронах є багато, і ми активно працюємо над тим, аби забезпечити всі запити від військових”, – зазначається у дописі.