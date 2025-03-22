У селі Голинь відкрили пам’ятну дошку полеглому бійцю Петру Фітяку

21 березня 2025 року у селі Голинь Калуської громади відкрили інтерактивну меморіальну дошку загиблому воїну Петру Фітяку.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це на Facebook-сторінці повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.
Пам’ятний знак встановили на фасаді Голинського ліцею, в якому навчався військовослужбовець.
Що відомо про Петра Фітяка
Петро Фітяк народився 9 червня 1978 року, жив у селі Голинь Калуської громади. Його мобілізували до війська у грудні 2023 року. Боєць воював навідником у гірсько-штурмовій роті 128 окремої гірсько-штурмової бригади.
Петро Фітяк загинув під час бою 22 лютого 2024 року поблизу села Вербове Пологівської громади Запорізької області.