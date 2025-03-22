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У селі Голинь відкрили пам'ятну дошку полеглому бійцю Петру Фітяку
Диван на коліщатках в темній вітальні

У селі Голинь відкрили пам’ятну дошку полеглому бійцю Петру Фітяку

Автор: Олег Мамчур
22/03/2025 21:50
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21 березня 2025 року у селі Голинь Калуської громади відкрили інтерактивну меморіальну дошку загиблому воїну Петру Фітяку.

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Про це на Facebook-сторінці повідомив міський голова Калуша Андрій Найда.

Пам’ятний знак встановили на фасаді Голинського ліцею, в якому навчався військовослужбовець.

Що відомо про Петра Фітяка

Петро Фітяк народився 9 червня 1978 року, жив у селі Голинь Калуської громади. Його мобілізували до війська у грудні 2023 року. Боєць воював навідником у гірсько-штурмовій роті 128 окремої гірсько-штурмової бригади.

Петро Фітяк загинув під час бою 22 лютого 2024 року поблизу села Вербове Пологівської громади Запорізької області.