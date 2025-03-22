Повітряні сили уразили пункт управління на Бєлгородщині, – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив, що 21 березня Повітряні сили ЗСУ уразили пункт управління російської прикордонної застави в Глотово, Бєлгородська область, рф.

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У Генштабі зазначили, що ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях, пише Правда.