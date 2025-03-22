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Повітряні сили уразили пункт управління на Бєлгородщині, – Генштаб
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Повітряні сили уразили пункт управління на Бєлгородщині, – Генштаб

Автор: Олег Мамчур
22/03/2025 22:32
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Генштаб ЗСУ повідомив, що 21 березня Повітряні сили ЗСУ уразили пункт управління російської прикордонної застави в Глотово, Бєлгородська область, рф.

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У Генштабі зазначили, що ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях, пише Правда.

“21 березня 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ. Незважаючи на те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника. У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання”, – йдеться у повідомленні. 