Повітряні сили уразили пункт управління на Бєлгородщині, – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив, що 21 березня Повітряні сили ЗСУ уразили пункт управління російської прикордонної застави в Глотово, Бєлгородська область, рф.
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У Генштабі зазначили, що ураження цього пункту управління суттєво послаблює можливості ворога для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Харківській областях, пише Правда.
“21 березня 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України завдали успішного удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово Бєлгородської області РФ. Незважаючи на те, що російські підрозділи застосовували посилені заходи маскування, українські льотчики ліквідували об’єкт противника. У результаті удару знищено засоби зв’язку та інше технічне обладнання”, – йдеться у повідомленні.