На Івано-Франківщині директору підприємства повідомили про підозру у забрудненні земель, зокрема, нафтопродуктами, кадмієм, міддю, цинком.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури, пише Правда.

Підозрюваний — директор підприємства, яке обслуговувало та утримувало полігон твердих побутових відходів. У 2020 році відбувалося несанкціоноване та неконтрольоване скидання відходів на сусідні з полігоном ділянки.

Під час розслідування слідчі з’ясували, що понад 7200 метрів квадратних забруднили нафтопродуктами, кадмієм, міддю, цинком та іншими шкідливими речовинами. Такими діями заподіяли шкоду довкіллю на майже 300 тисяч гривень.

Керівнику підприємства повідомили про підозру за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України.