Контрольний матч. «Прикарпаття» перемогло «Дністер» 4:1

У рамках підготовки до весняної частини Першої ліги 22 березня івано-франківська команда провели свій дев’ятий контрольний поєдинок. Суперником “Прикарпаття” став один із лідерів групи 1 чемпіонату ААФУ – “Дністер” із Заліщиків Тернопільської області.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Гра відбулася на футбольному полі стадіону “Гірка”, інформують Правду в пресслужбі “Прикарпаття”.

Вже до середині першого тайму господарі забили два м’ячі: спершу у контратаці відзначився Трофимюк, а згодом після подачі з кутового Француз вдало зіграв головою – 2:0.

На 53-й хвилині свій дебютний гол у футболці “Прикарпаття” забив Беспалько, однак незабаром Малащук дальнім ударом “розмочив” рахунок – 3:1.

Надалі свої класні нагоди забити втратили Титов (пробив трохи вище воріт) і Хома (виручив голкіпер).

Втім останнє слово у цій грі було за “зелено-жовтими”: Барчук навісив з правого флангу, а Хома головою переправив м’яча у сітку воріт – 4:1.