ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1210 російських солдатів
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу ЗСУ відмінусували майже півтори тисячі окупантів

Автор: Олег Мамчур
23/03/2025 08:05
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

За минулу добу армія країни-агресора втратила 1470 осіб, 5 систем ППО та понад сто артилерійських систем.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомив вранці 23 березня Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 903480 (+1470) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 10412 (+9)
  • бойових броньованих машин ‒ 21636 (+27)
  • артилерійських систем ‒ 25048 (+104)
  • РСЗВ ‒ 1333 (+6)
  • засоби ППО ‒ 1116 (+5)
  • літаків ‒ 370 (0)
  • гелікоптерів ‒ 331 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 30495 (+157)
  • крилаті ракети ‒ 3121 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 41610 (+185)

Дані уточнюються…

Орієнтовні втрати ворога з 24.02.22 по 23.03.25