За минулу добу ЗСУ відмінусували майже півтори тисячі окупантів

За минулу добу армія країни-агресора втратила 1470 осіб, 5 систем ППО та понад сто артилерійських систем.
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Про це повідомив вранці 23 березня Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 903480 (+1470) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10412 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 21636 (+27)
- артилерійських систем ‒ 25048 (+104)
- РСЗВ ‒ 1333 (+6)
- засоби ППО ‒ 1116 (+5)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 30495 (+157)
- крилаті ракети ‒ 3121 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 41610 (+185)
Дані уточнюються…