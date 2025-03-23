Погода в Івано-Франківській області 23 березня

23 березня на Івано-Франківщині очікується хмарність з проясненнями, помірний дощ та пориви вітру до 15-20 м/с. Вдень температура підніметься до 14° тепла.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 3-5° тепла, вдень повітря прогріється до 12-14° тепла.

По області вночі — від 1° до 6° тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 9-14° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі температура повітря коливатиметься від 1° до 6° тепла, вдень — 4-9° тепла.

Вітер — південно-східний, 7-12 метрів за секунду, вдень місцями — пориви до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.