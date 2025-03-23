Збірка Оксани Рубаняк вийшла в серії книг «100 поезій»

В. Симоненко, В. Стус, Т. Шевченко, Леся Українка і О. Рубаняк — саме таким є наразі перелік авторів книг серії «100 поезій».
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У збірці «Народжені у волі не бояться смерті» (100 поезій. сучасність) – вибрані твори з попередніх книг та новонаписані вірші Оксани Рубаняк, повідомила авторка.
“Сказати, що я вражена – це нічого не сказати. Пригадую, як ділилась про це із Максом, коли видавництво “Фоліо” запропонувало видати збірку у даній серії. Я вагалася чи гідна бути серед даних авторів, чи варто це робити зараз, бо наразі немає часу цим займатись. І тут зіграла велику роль саме підтримка зі сторони коханого. Підтримка у рішенню все ж видаватись, у виборі саме цієї назви книги із трьох вибраних мною попередньо варіантів. Підтримка, якої зараз так не вистачає фізично, але – відчувається духовно. «Народжені у волі не бояться смерті» – збірка затверджена восени 2024 р. Але якими ж є актуальними є назва, сенс і наповнення саме зараз. Особисто для мене…”, – написала Оксана “Ксена” Рубаняк.
Замовити книгу можна на сайті видавництва.
“Хочу зазначити, що від продажу даних книг мені чи на мій підрозділ не йтимуть кошти, як це було за минулі книги, адже наразі у мене немає часу займатися продажем та поширенням, цим займається видавництво за що йому я дуже вдячна. Як і за ініціативу, пропозицію та взяття на себе всього процесу. Гонорар мені виплачено книгами, які підуть на подарунки друзям і близьким та як лоти на аукціони. Це для попередження чи зможу я підписати книгу, на жаль – ні. Вдячна за розуміння”, – додала захисниця.