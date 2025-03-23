Збірка Оксани Рубаняк вийшла в серії книг «100 поезій»

В. Симоненко, В. Стус, Т. Шевченко, Леся Українка і О. Рубаняк — саме таким є наразі перелік авторів книг серії «100 поезій».

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У збірці «Народжені у волі не бояться смерті» (100 поезій. сучасність) – вибрані твори з попередніх книг та новонаписані вірші Оксани Рубаняк, повідомила авторка.

“Сказати, що я вражена – це нічого не сказати. Пригадую, як ділилась про це із Максом, коли видавництво “Фоліо” запропонувало видати збірку у даній серії. Я вагалася чи гідна бути серед даних авторів, чи варто це робити зараз, бо наразі немає часу цим займатись. І тут зіграла велику роль саме підтримка зі сторони коханого. Підтримка у рішенню все ж видаватись, у виборі саме цієї назви книги із трьох вибраних мною попередньо варіантів. Підтримка, якої зараз так не вистачає фізично, але – відчувається духовно. «Народжені у волі не бояться смерті» – збірка затверджена восени 2024 р. Але якими ж є актуальними є назва, сенс і наповнення саме зараз. Особисто для мене…”, – написала Оксана “Ксена” Рубаняк.

Замовити книгу можна на сайті видавництва.