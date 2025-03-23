“Я не хотіла їхати. Там — могили батьків”: розповіді жительок Донеччини, евакуйованих на Прикарпаття

Любов Шевцова щодня телефонує знайомим, які залишилися в Костянтинівці на Донеччині. У багатоповерхівці на 60 квартир, де мешкала жінка, залишилися тільки сім родин. Родичі жінки виїхали до Росії, а її евакуювали на Івано-Франківщину.

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Лідії Волковій нещодавно повідомили, що її оселі в Котлиному, неподалік Покровська, більше немає, як і села, яке росіяни стерли з лиця землі. Жінка втратила чоловіка та сина, а внучка живе за кордоном.

Олександра Кириленко двічі залишала рідну домівку через агресію РФ. Аби захиститися від обстрілів, у 2018 році її син купив будинок у Костянтинівці. Однак через кілька днів після заселення помер. Жінка погодилася на евакуацію через побоювання, що в місті не залишиться соцпрацівників, які за нею доглядатимуть.

Зараз жінки мешкають у прихистку для літніх людей в селі Стецева на Франківщині. Їх евакуювали волонтери благодійного фонду “Схід SOS”.

Як їхні долі змінило повномасштабне вторгнення росіян, жінки розповіли Суспільному: