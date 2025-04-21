На Франківщину прямує скорботний кортеж з тілом полеглого воїна Романа Гудими

Завтра, 22 квітня, орієнтовно о 16 годині 45 хвилин траурний кортеж з тілом загиблого Романа Гудими прибуде у село Милування Івано-Франківського району.

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Повідомляє Тисменицька міська рада, пише Правда.іф.

Маршрут траурного кортежу попрямує: м. Івано-Франківськ (час 16:00) – м.Тисмениця (приблизний час 16:20 год.) – с. Клубівці – с. Вільшаниця – с. Милування.

Панахида за полеглим відбудеться у вівторок, 22 квітня, в домі загиблого о 17 годині.

Чин похорону у середу, 23 квітня, об 11 годині.

“Зустріньмо та гідно проведімо Героя, який віддав своє життя у боротьбі за Україну”, – йдеться у дописі.