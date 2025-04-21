На Прикарпатті посіяли майже дев’ять тисяч гектарів зернових культур

Умови для проведення польових робіт покращились і аграрії області продовжують посів ярих культур.проведення польових робіт покращились.

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Про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

За оперативними даними, в області посіяли ярі зернові та зернобобові культури 8,8 тис. га, зокрема ярої пшениці – 2,1 тис. га, ярого ячменю – 3,8 тис. га та вівса – 2,4 тис. га.

Зазначається, що агрометеорологічні умови для вегетації озимих культур, багаторічних трав та початкової вегетації ранніх ярих культур задовільні.