Fox News позначив Київ російським містом під час трансляції Великодніх богослужінь. ФОТО

Американський телеканал Fox News назвав Київ російським містом під час трансляції Великодньої служби ПЦУ.

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Про це стало відомо з трансляції каналу Fox News на YouTube, передає Слово і Діло.

Спочатку трансляцію з України позначили «Великоднє богослужіння: Київ, Україна». Але після паузи під цим відео зʼявився підпис «Великоднє богослужіння: Київ, Росія» й він пробув у ефірі близько 20 хвилин, допоки помилку не виправили.

Американський консервативний інформаційний канал Fox News транслював Великоднє богослужіння з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві паралельно з трансляціями святкувань у різних куточках світу.

Зокрема, транслювали й богослужіння в Москві, в якому взяв участь російський диктатор Володимир Путін та патріарх Кирило.