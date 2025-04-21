Fox News позначив Київ російським містом під час трансляції Великодніх богослужінь. ФОТО

Американський телеканал Fox News назвав Київ російським містом під час трансляції Великодньої служби ПЦУ.
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Про це стало відомо з трансляції каналу Fox News на YouTube, передає Слово і Діло.
Спочатку трансляцію з України позначили «Великоднє богослужіння: Київ, Україна». Але після паузи під цим відео зʼявився підпис «Великоднє богослужіння: Київ, Росія» й він пробув у ефірі близько 20 хвилин, допоки помилку не виправили.
Американський консервативний інформаційний канал Fox News транслював Великоднє богослужіння з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві паралельно з трансляціями святкувань у різних куточках світу.
Зокрема, транслювали й богослужіння в Москві, в якому взяв участь російський диктатор Володимир Путін та патріарх Кирило.