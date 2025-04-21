У Ватикані у віці 88 років помер Папа Римський Франциск.

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Про це повідомили у Ватикані з посиланням на кардинала Кевіна Фаррелла.

За його словами, Папа помер о 7:35 ранку.

«Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він вчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов’ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога», — сказав кардинал.

Папа Римський Франциск став понтифіком у 2013 році. Після початку повномасштабної війни росії проти України Папа неодноразово закликав до миру та наголошував на необхідності перемовин.

Зокрема, він казав, що «Україна повинна мати мужність підняти білий прапор та домовитися з росією про припинення війни».

Також Папа Римський Франциск був занепокоєним ухваленням закону про заборону УПЦ МП, адже людям не мають забороняти молитися «в тій церкві, яку вони вважають своєю».