У Коломиї 29 -річний місцевий мешканець підпалив автомобіль ВАЗ 2109

Подія сталася у Коломиї, по вулиці Леонтовича. Зловмисник підпалив автомобіль та з місця події втік. Його розшукали за годину. Палію вже обрали запобіжний захід.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області

“Близько 2 години ночі 18 квітня на лінію 102 надійшло повідомлення від жительки Коломиї про те, що у дворі багатоповерхівки горить автомобіль. На місце події виїхали співробітники ДСНС та слідчо-оперативна група поліції. Рятувальники загасили пожежу. В результаті пожежі ніхто не постраждав. Транспортний засіб вигорів вщент”, – йдеться у дописі.

Під час огляду місця події поліцейські з’ясували, що мало місце умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Слідчі вилучили обгорілі частини автомобіля та інші речові докази.

Надалі, оперативники почали відпрацьовувати версії скоєння злочину та встановили особу палія. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець. Чоловік раніше судимий за скоєння майнових злочинів. Його затримали за місцем проживання.

Попередньо з’ясовано, що затриманий проник до салону автомобіля «ВАЗ 2109», де за допомогою запальнички підпалив салон транспортного засобу. Автівка належала 27-річному коломиянину.

Наразі правоохоронці з’ясовують мотив вчинення злочину.

Слідчі затримали палія у процесуальному порядку. Його дії кваліфікують за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

Затриманому вже повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.