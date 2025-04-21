Чоловік перетнув кордон через Мармароські гори: румунські рятувальники розшукують українця

У неділю, 20 квітня, загін гірських рятувальників разом з прикордонною поліцією Румунії розпочав пошукову операцію, щоб знайти 40-річного громадянина України, який перетнув кордон через Мармароські гори.

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Про це повідомляє румунське видання Digi24 з посиланням на директора громадської гірськорятувальної служби повіту Мармарош Дена Бенга, пише ТСН.

Українець втратив орієнтування біля гори Піп Іван Мармароський, що на кордоні України та Румунії — у Рахівському районі Закарпаття. Чоловік перебуває на висоті понад 1700 метрів, і, як повідомляється, перебуває на горі кілька днів.