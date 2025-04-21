На Івано-Франківщині готуються до відкриття реабілітаційного відділення

Оновлення медичної інфраструктури та розширення спектру послуг для жителів і туристів Прикарпаття стане реальністю завдяки тісній співпраці місцевої влади, обласного керівництва та підтримці міжнародних партнерів.

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Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

У Яремчанській міській лікарні, яка щорічно обслуговує близько 30 тисяч пацієнтів, незабаром відкриють нове спеціалізоване відділення реабілітації. Воно буде оснащено найсучаснішим обладнанням, що дозволить значно розширити можливості надання якісних медичних послуг жителям територіальних громад Яремче, Поляниці, Ворохти та Делятину, а також численним туристам, які відвідують цей популярний курортний регіон Прикарпаття.

Нове реабілітаційне відділення вирізняється своїм унікальним керівництвом. Його очолить медикиня з багатим і трагічним досвідом роботи в екстремальних умовах. Вона пережила бомбардування Маріупольського драматичного театру під час активних бойових дій, щодня рятуючи сотні життів мирних жителів. Завдяки їй у відділенні будуть впроваджені передові методики реабілітації, зокрема для пацієнтів з травмами, отриманими внаслідок військових дій.

“Комфорт для пацієнтів та надання якісних медичних послуг – основні критерії для лікарів”, – зазначається в офіційному повідомленні керівництва лікарні, що підкреслює орієнтованість медичного закладу на пацієнтоцентричний підхід у наданні медичної допомоги.

Значну підтримку у втіленні проєкту з відкриття реабілітаційного відділення надає обласна влада Івано-Франківщини. Цей факт підтверджує особистий візит голови обласної державної адміністрації до медичного закладу та її активна участь у залученні міжнародної допомоги для модернізації медичної інфраструктури регіону.

Керівництво Яремчанської територіальної громади визначило розвиток медичної галузі як один із головних пріоритетів на 2025 рік. Це підкреслює важливість системного підходу до модернізації медичних установ і покращення доступності медичних послуг для мешканців громади.

Пріоритетним завданням для голови Яремчанської громади на 2025 рік стає медичний сектор. Андрій Мироняк підкреслює важливість модернізації медичних закладів, процес якої вже стартував. У повідомленні наголошується, що заплановані зміни є складовою довгострокової стратегії розвитку медичної інфраструктури територіальної громади.

Відкриття відділення реабілітації в Яремчанській міській лікарні стане важливим кроком у вдосконаленні комплексу медичних послуг у регіоні. Це забезпечить пацієнтам можливість повноцінного відновлення здоров’я після травм, операцій та тяжких захворювань. Ця ініціатива є особливо актуальною в умовах зростання кількості людей, які потребують реабілітаційної допомоги внаслідок бойових дій в Україні.