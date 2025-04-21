Поліція повідомила деталі аварії у Галицькій громаді із загиблими та травмованими. ФОТО

На Івано-Франківщині відбулося зіткнення між вантажівкою та легковиком. Два транспортні засоби марки «Mercedes Benz».

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Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.

“21 квітня близько 8 години ранку на лінію «102» надійшло повідомлення про аварію поблизу села Поплавники, що в Галицькій територіальній громаді. На місце одразу були скеровані слідчо-оперативна група, слідчі та спеціалісти-криміналісти Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області”, – йдеться у дописі.

Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення між вантажівкою та легковиком. Два транспортні засоби марки «Mercedes Benz».

У результаті аварії водій легковика загинув на місці події. Керманича вантажівки з травмами доставлено до лікарні.

Всі обставини та причини аварії наразі з’ясовують правоохоронці. Слідчі дії тривають.