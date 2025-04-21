Жахлива аварія трапилась у Галичі. ФОТО. ВІДЕО

У Галичі на Івано-Франківщині зіткнулися легковий автомобіль з вантажівкою. Вантажівка перекинулась на бік, а легковика розтрощило вщент. Від машини майже нічого не залишилось.

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Про аварію повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає Правда.іф.

“Вщент розтрощена автівка після зіткнення з вантажівкою. Є інформація про загиблих.

Жах. Люди з легковика не вижили”, – пишуть підписники каналу.

На місці працюють рятувальники та медична служба.

Всі обставини встановлюються.