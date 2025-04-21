ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Аварія на дорозі з пошкодженими автомобілями.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Жахлива аварія трапилась у Галичі. ФОТО. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
21/04/2025 09:22
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Галичі на Івано-Франківщині зіткнулися легковий автомобіль з вантажівкою. Вантажівка перекинулась на бік, а легковика розтрощило вщент. Від машини майже нічого не залишилось.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про аварію повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає Правда.іф.

“Вщент розтрощена автівка після зіткнення з вантажівкою. Є інформація про загиблих.

Жах. Люди з легковика не вижили”, – пишуть підписники каналу.

На місці працюють рятувальники та медична служба.

Всі обставини встановлюються.