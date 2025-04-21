Якою буде погода 21 квітня на Івано-Франківщині

21 квітня на Івано-Франківщині та обласному центрі синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вночі та вранці туман. Вітер південно-східний,5-10 м/с.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту: вночі 8-10°, вдень 23-25° тепла.

По області: вночі 6-11°, вдень 20-25° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 4-9°, вдень 15-20° тепла.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу.

Видимість на автошляхах добра, в тумані 100-500 м.