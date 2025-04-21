Власника рибного господарства на Прикарпатті засудили за незаконне будівництво в заповідній зоні

Косівський районний суд Івано-Франківської області ухвалив вирок у резонансній справі про незаконне будівництво гідротехнічної споруди на самовільно зайнятій земельній ділянці в прибережній захисній смузі. Це рішення стало прецедентом у питаннях охорони земель природно-заповідного фонду регіону.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Згідно з матеріалами справи №347/2947/24, що розглядалася 16 квітня 2025 року в Косівському районному суді Івано-Франківської області, мешканець села Рожнів, засновник селянсько-фермерського господарства «Прикарпаття», здійснив самовільне будівництво гідротехнічної споруди на незаконно зайнятій земельній ділянці в охоронній зоні малої річки Мельниця без належних дозвільних документів та погоджень з відповідними органами державної влади, пишуть Версії.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, маючи на меті розширення діяльності свого господарства, основним напрямком якого є прісноводне рибництво, у червні 2024 року звів гідротехнічну споруду розмірами 15,21 х 0,76 метрів на самовільно захопленій земельній ділянці із земель запасу Рожнівської сільської ради, розташованій у прибережній захисній смузі вздовж річки Мельниця, для підняття рівня води з метою живлення штучної водойми для вирощування об’єктів аквакультури.

“ОСОБА_4, з метою покращення свого матеріального становища та розширення діяльності селянсько-фермерського господарства «Прикарпаття», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи, що у нього відсутні відповідні результати аукціону, рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про передачу йому у власність чи надання у користування земельної ділянки”, – зазначається у судовому вироку, що підкреслює усвідомлений характер протиправних дій обвинуваченого.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину у вчиненому кримінальному правопорушенні, передбаченому частиною 4 статті 197-1 Кримінального кодексу України, висловив щире каяття та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, що було враховано судом як пом’якшуючі обставини при призначенні покарання.

Суд, взявши до уваги комплекс факторів, серед яких характеристика особи обвинуваченого, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем проживання, є особою пенсійного віку, а також враховуючи положення статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», прийняв рішення призначити покарання у вигляді одного року позбавлення волі з випробувальним терміном тривалістю один рік.

“Згідно з положеннями статті 75 КК України звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 (одного) року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки”, – постановив суд, застосовуючи принцип індивідуалізації покарання та враховуючи, що таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових кримінальних правопорушень.

Відповідно до вироку суду, засудженому заборонено виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, а також на нього покладено обов’язок повідомляти про зміну місця проживання та періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, що підкреслює контрольований характер звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Важливим аспектом судового рішення стало конфіскація самовільно збудованої гідротехнічної споруди, що відповідно до вироку підлягає передачі в дохід держави, що демонструє послідовність правової політики щодо недопустимості самовільного користування землями природно-заповідного фонду та несанкціонованого будівництва в охоронних зонах водних об’єктів.

Вирок Косівського районного суду набуде законної сили після закінчення тридцятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано, в іншому випадку – після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції, а обставини, які не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним, не можуть бути підставою для оскарження рішення в апеляційному порядку.