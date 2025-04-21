ЗСУ знищили 670 окупантів та 50 одиниць автомобільної техніки: втрати ворога станом на 21 квітня

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 941770 (+670) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 10679 (+2) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22273 (+2) од,

артилерійських систем / artillery systems – 26659 (+10) од,

РСЗВ / MLRS – 1368 (+0) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1139 (+0) од,

літаків / aircraft – 370 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 33270 (+30),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3148 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 45324 (+50) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3859 (+0)

Дані уточнюються