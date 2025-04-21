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Військові з озброєнням у полі
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ЗСУ знищили 670 окупантів та 50 одиниць автомобільної техніки: втрати ворога станом на 21 квітня

Автор: Оксана Марушкевич
21/04/2025 08:06
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.25, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 941770 (+670) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10679 (+2) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22273 (+2) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 26659 (+10) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1368 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1139 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 33270 (+30),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3148 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 45324 (+50) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3859 (+0)

Дані уточнюються

Бий окупанта! Разом переможемо!

Орієнтовні втрати противника з 2022 по 2025 рік.