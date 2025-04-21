Юний Спортсмен з Калуша став чемпіоном України з хокею

У суботу, 19 квітня, відбувся фінал Чемпіонату України з хокею серед юнаків до 16 років. Перемогу здобула команда “Дніпро” з Херсону, у складі якої грає 14-річний калушанин Святослав Долішній.
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У вирішальному поєдинку команда здобула переконливу перемогу над київським “Соколом”, завершивши матч із рахунком 3:0, демонструючи свою міць і згуртованість.
У цілому, чемпіонат розпочався у січні 2025 року, зібравши шість найсильніших команд країни. Команда “Дніпро” провела 22 матчі, здобувши 20 перемог. У півфіналі хлопці з впевненістю обіграли “Кременчук” з рахунком 14:2, а у фіналі здолали “Сокола”.
Одним із ключових гравців у складі чемпіонів став нападник Святослав Долішній, який забив 29 шайб.
Хлопець приєднався до команди “Дніпро” рік тому, а до цього захищав кольори “Білих ведмедів” під керівництвом тренера Андрія Куця, який нині захищає Україну на фронті. Саме в тій команді Святослав зробив свої перші кроки до великого спорту.
“Зараз ми тренуємося в Києві, адже арену “Дніпро” окупанти знищили повністю, — розповідає мама Святослава Наталія. — Кожні вихідні ми їздимо до столиці на тренування”. Попри труднощі та переїзди, юнак не лише демонструє високий рівень гри, а й сумлінно навчається — Святослав є учнем 9 класу Калуського ліцею №5.