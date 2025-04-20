На Франківщині чоловіку за кермом стало погано – він з’їхав у кювет і помер

Увечері 21 квітня поблизу Крилоса в Івано-Франківському районі сталася дорожньо-транспортна пригода — автомобіль з’їхав у кювет. За попередніми даними, водій, перебуваючи за кермом, раптово відчув себе погано.

Про це пише Правда.іф з посиланням на “Галку”.

Очевидці намагалися реанімувати водія, виконуючи масаж серця. Після прибуття швидкої допомоги за його життя боролися медики. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося.

“Пасажирка автомобіля, що також знаходилася в салоні, залишилася неушкодженою. Обидва – люди похилого віку”, – повідомляють свідки події.

Більше деталей згодом.