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Аварія автомобіля в лісі, люди біля авто.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині чоловіку за кермом стало погано – він з’їхав у кювет і помер

Автор: Оксана Марушкевич
20/04/2025 23:08
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Увечері 21 квітня поблизу Крилоса в Івано-Франківському районі сталася дорожньо-транспортна пригода — автомобіль з’їхав у кювет. За попередніми даними, водій, перебуваючи за кермом, раптово відчув себе погано.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на “Галку”.

Очевидці намагалися реанімувати водія, виконуючи масаж серця. Після прибуття швидкої допомоги за його життя боролися медики. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося.

“Пасажирка автомобіля, що також знаходилася в салоні, залишилася неушкодженою. Обидва – люди похилого віку”, – повідомляють свідки події.

Більше деталей згодом.