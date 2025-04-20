Представник Омбудсмана на Франківщині провів робочу зустріч із керівником обласного військового комісаріату

Представник Омбудсмана України Дмитра Лубінця в Івано-Франківській області Віталій Вербовий та головний спеціаліст відділу сприяння роботі регіональних представництв Офісу Омбудсмана Юрій Гуменяк, провели робочу зустріч з керівником Івано-Франківського обласного військового комісаріату, полковником Володимиром Бабаніним та його заступником з мобілізаційної роботи підполковником Андрієм Морозом.

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Про це повідомили в представництві Уповноваженого ВРУ з прав людини в Івано-Франківській області.

Володимир Бабанін проінформував, що 81% офіцерів, 92% сержантів, 89% солдатів в ТЦК та СП є учасниками бойових дій. Також 79% офіцерів, 89% сержантів, 82% солдатів придатні до служби у ВЧЗ, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Юрій Гуменяк поцікавився щодо розміщення інформаційних стендів Омбудсмана по підрозділах ТЦК та СП області.

Полковник Володимир Бабанін дав вказівку перевірити, чи у всіх підрозділах розміщенні такі стенди. Також військком області проінформував, що всі, хто стикається з протиправними діями військовослужбовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, має питання щодо мобілізації та військового обліку у своєму регіоні, можуть звертатися на гарячі лінії в Івано-Франківському ОТЦК та СП: 066-033-80-59 (цілодобово) та в оперативному командуванні сухопутних військ «Захід»: 0 800 500 410.

Віталій Вербовий з метою покращення захисту прав ветеранів та родин загиблих Захисників та Захисниць України, запропонував налагодити обмін даними про демобілізованих військових, які стають на облік в ТЦК та СП, а також даних про родини загиблих та безвісти зниклих за особливих обставин зі структурними підрозділами з питань ветеранської політики облдержадміністрації для передачі такої інформації фахівцям із супроводу ветеранів війни для подальшого виконання ними поставлених обов’язків по супроводу та підтримки цієї категорії населення.

Володимир Бабанін підтримав таку ініціативу та дасть відповідні доручення підлеглим увійти у взаємодію з органами державної влади, оскільки соціальна підтримка ветеранів та їх родин входить в обов’язки підрозділів територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки.

Також обговорили застосування сили, побиття та відбирання мобільних телефонів під час здійснення мобілізаційних заходів. Полковник Володимир Бабанін чітко вказав на не припустимість побиття, а застосовувати силу мають право виключно працівники національної поліції.

Щодо відбирання мобільних телефонів, то за його наказом всі приміщення ТЦК та СП є режимними об’єктами, де заборонено вести відео та фото фіксацію, тому мобільний телефон під час проходження мобілізаційних заходів та ВЛК, громадяни залишають в окремому сейфі. Після проходження ВЛК та відповідних мобілізаційних процедур телефони віддають і громадяни мають можливість поспілкуватися за межами режимного об’єкта.

Підполковник Андрій Мороз зауважив, що спостерігають зловживання фото та відеофіксацією, громадяни включають прямі ефіри в соціальні мережі й з вказанням місця перебування, що несе загрозу безпеці працівникам ТЦК та СП та громадянам під час війни.