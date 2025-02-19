На Івано-Франківщині затримали 29-річного наркозбувача. ФОТО

Протиправну діяльність фігуранта викрили співробітники Косівського районного відділу поліції. Слідчі поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину та звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

“Під час документування злочину, поліцейські встановили, що 29-річний мешканець Косівщини розповсюджував на території Косівської громади наркотичні засоби. Фігуранта затримали на «гарячому», після чергового збуту заборонених речовин потенційному клієнту за 1500 гривень”, – йдеться у дописі

Під час обшуку у помешканні зловмисника поліцейські вилучили пристрій для вживання наркотичних речовин та кошти, отриманні злочинним шляхом.

Все виявлене та вилучене направлено на експертизу.

Фігуранта слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманому вже повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. Суд невдовзі обере запобіжний захід.