На Івано-Франківщині затримали 29-річного наркозбувача. ФОТО

Протиправну діяльність фігуранта викрили співробітники Косівського районного відділу поліції. Слідчі поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину та звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф
“Під час документування злочину, поліцейські встановили, що 29-річний мешканець Косівщини розповсюджував на території Косівської громади наркотичні засоби. Фігуранта затримали на «гарячому», після чергового збуту заборонених речовин потенційному клієнту за 1500 гривень”, – йдеться у дописі
Під час обшуку у помешканні зловмисника поліцейські вилучили пристрій для вживання наркотичних речовин та кошти, отриманні злочинним шляхом.
Все виявлене та вилучене направлено на експертизу.
Фігуранта слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманому вже повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. Суд невдовзі обере запобіжний захід.