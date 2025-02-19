Туризм приніс Прикарпаттю пів мільярда податків у 2024 році

Туристична та ресторанна галузі Прикарпаття принесли до місцевих бюджетів 508,1 мільйона гривень податків у 2024 році. Надходження від туристичної сфери зросли на 51% порівняно з попереднім роком.

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Про це пише Правда з посиланням на начальника відділу туризму Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віталія Передерка.

Податки від туристичної сфери Івано-Франківської області у 2024 році склали 251,5 мільйона гривень, що на 51% більше ніж торік. Разом із надходженнями від ресторанного бізнесу ця сума сягнула 508,1 мільйона гривень.

Варто зазначити, що у статистиці ресторанної галузі враховані всі надходження від обслуговування, включаючи відвідування закладів харчування місцевими жителями.

Аналіз даних показує стабільне зростання туристичних надходжень в області протягом останніх років. Найбільші податкові внески серед туристичних громад у готельній індустрії зробили Поляницька (53,9 млн грн), Івано-Франківська (38,9 млн грн) та Яремчанська (15,4 млн грн) територіальні громади.