В Івано-Франківську відкрилося почесне консульство Чехії 

Почесне консульство Чехії відкрилось в Івано-Франківську. До нього можуть звернутися не лише мешканці Івано-Франківської, а й Чернівецької області.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це, пишуть Версії

Під час відкриття почесного консульства Чехії в Івано-Франківську зібралася понад сотня людей. Це і представники бізнесу Чехії й Івано-Франківщини, прикарпатські та чернівецькі посадовці, посол Чеської Республіки.

Під час заходу було повідомлено, що почесним консулом Чеської Республіки в Івано-Франківській та Чернівецькій областях став Андрій Левкович, директор Івано-Франківської Торгово-Промислової палати.

Також стала відома адреса представництва. Чеське консульство вже працює в Івано-Франківську, на вулиці Теодора Цьоклера, 9.

“Це буде такий місток між нашими двома країнами, безумовно, що за підтримки та генерального консульства у Львові також і нашого посольства. Нам важливий досвід Чехії. Адже коли вона вступала в ЄС, вона мала приблизно ті самі проблеми як і в України безумовно, але це нам важливо і цей досвід нам потрібно використати”, – розповів Андрій Левкович, почесний консул Чеської Республіки в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Під час зібрання також обговорювали майбутні плани та співпрацю між Прикарпаттям й Чеською Республікою.

“У нас вже є конкретні плани, тобто ми зберемо наш прикарпатський та буковинський та львівський бізнеси, які поїдуть до Чехії на різні виставки у цьому році. Ми ведемо розмову ще з деякими компаніями, які готові вкладати інвестиції буквально з першого дня закінчення війни та також певна співпраця з відновлення України”, – зазначив Андрій Левкович, почесний консул Чеської Республіки в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Співпраця з Чеською Республікою, зокрема й відкриття почесного консульства в Івано-Франківську має важливе значення для євроінтеграції України, кажуть посадовці.

“Це ще один крок може маленький загалом для держави, але вагомий для Прикарпаття, крок у нашому процесі Євроінтеграції зближення загалом із Європою і зокрема зближення із таким поважним, хай не близьким, але сусідом, як Чеська Республіка”, – вважає Олександр Сич, голова Івано-Франківської обласної ради.

Відкриття почесного консульства Чехії в Івано-Франківську дасть можливість розвивати співпрацю, як в економічній, так і в гуманітарній сферах, додає Андрій Левкович, почесний консул Чеської Республіки в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Мешканці Івано-Франківської та Чернівецької області можуть звертатися до консульства з таких питань як: справи громадянства, заяви на видачу метричних документів, заяви на отримання витягу з Реєстру покарань Чеської Республіки, легалізація документів (завірення підписів, копій тощо), видача довгострокових і короткострокових віз та постійне проживання у Чеській Республіці.

Нагадаємо, в Івано-Франківську діє і почесне консульство Хорватії. Установа стала першою у Західній Україні та другою в державі.

18 лютого 2021 року з нагоди відзначення 29-ї річниці встановлення дипломатичних відносин України та Республіки Хорватія заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін взяв участь в урочистому відкритті почесного консульства Хорватії в Івано-Франківську.

Очолює установу у Франківську Почесний консул Хорватії в Західному регіоні Віталій Запухляк. Під час пресконференції в облдержадміністрації він розповів, що консульство працюватиме із сімома областями України.

“Мені дуже легко бути консулом у Західній Україні. І спільна історія, і спільні наративи, спільна слов’янська ментальність, близькість. На території Західної України є найбільше меморіалів і поховань хорватських воїнів. Спільне минуле допоможе створити нам спільне майбутнє”, – зазначував Запухляк.

Міський голова Івано-Франківська вважав відкриття цього консульства історичною подією для міста:

“Це велика честь, що вибрали саме Івано-Франківськ. Не Львів, не інше місто. Це дозволить нам мати партнерів у Хорватії. Закликаю до різних проєктів і заходів”.

Хорватія також має почесне консульство у Святогірську, куди воно було тимчасово перенесене з Донецька. За підсумками 9 місяців 2020 року обсяг двосторонньої торгівлі товарами між Україною та Хорватією склав 61,4 млн доларів. Експорт становив 21,3 млн доларів, імпорт – 40 млн доларів.