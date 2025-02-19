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Якою буде погода в Івано-Франківській області на 19 лютого
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода в Івано-Франківській області на 19 лютого

Автор: Олег Мамчур
19/02/2025 09:16
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19 лютого в Івано-Франківщині очікується хмарна погода з проясненнями, без значних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 16° до 18° морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 1-3° морозу.
  • По області вночі — 13-18° морозу, вдень — 1-6° морозу.
  • У високогір’ї Карпат вночі — 15-20° морозу, вдень — від 7° до 12° морозу.

Вітер — північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.