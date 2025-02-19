Якою буде погода в Івано-Франківській області на 19 лютого

19 лютого в Івано-Франківщині очікується хмарна погода з проясненнями, без значних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.
- Температура повітря в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 16° до 18° морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 1-3° морозу.
- По області вночі — 13-18° морозу, вдень — 1-6° морозу.
- У високогір’ї Карпат вночі — 15-20° морозу, вдень — від 7° до 12° морозу.
Вітер — північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.