Якою буде погода в Івано-Франківській області на 19 лютого

19 лютого в Івано-Франківщині очікується хмарна погода з проясненнями, без значних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі коливатиметься від 16° до 18° морозу, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 1-3° морозу.

По області вночі — 13-18° морозу, вдень — 1-6° морозу.

У високогір’ї Карпат вночі — 15-20° морозу, вдень — від 7° до 12° морозу.

Вітер — північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.