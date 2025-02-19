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Рятувальники ліквідували у Ворохті масштабну пожежу. ФОТО. ВІДЕО

Автор: Lilia
19/02/2025 09:01
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Сьогодні о 02:19 ночі, на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу житлового будинку у селищі Ворохта Надвірнянського району. Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що виникла пожежа деревʼяного двоповерхового житлового будинку з мансардою.

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Пише Прада.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Вогнеборці оперативно ліквідували займання на площі 300 м.кв., та не допустили поширення вогню на поруч розташовані два житлові будинки та господарську будівлю.

До ліквідації пожежі залучалось 25 рятувальників, 6 одиниць техніки та місцева пожежна команда.

Постраждалих немає, причина виникнення пожежі наразі встановлюється.