У прикарпатському онкоцентрі можливі махінації із тендерами на закупівлю ліків – ЗМІ

Обласний “Прикарпатський клінічний онкологічний центр” організував та провів тендер на закупівлю необхідних ліків, у якому переміг ТОВ “СТМ-ФАРМ” із пропозицією 5,1 млн грн, але договір з цією компанією не уклали. Його підписали з ТОВ “ДІЯ ФАРМ”, чия пропозиція була на 2,6 млн грн вищою. Представниця “СТМ-ФАРМ” заявляє, що компанії не дали підписати договір, тоді як у лікарні стверджують, що в цьому винні самі представники фірми.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

У ситуації намагалася розібратися “Галка”.

29 січня КНП “Прикарпатський клінічний онкологічний центр” оголосив тендер на закупівлю лікарських засобів для лікування захворювань крові, органів кровотворення та серцево-судинних захворювань.

Переможцем тендеру спочатку стало ТОВ “СТМ-ФАРМ” з Дніпра, яке запропонувало найнижчу ціну – 5 142 733 гривні. Незважаючи на це, у системі Прозоро зафіксовано, що договір на постачання ліків підписаний з ТОВ “ДІЯ ФАРМ” з Харкова, хоча там пропозиція була значно вищою – 7 753 624 гривні.

До редакції “Галки” звернулася представниця ТОВ “СТМ-ФАРМ” Дарія Бобела, яка розповіла, що компанії не вдалося підписати договір з лікарнею через нібито штучні перепони. А коли сплив відведений термін для цієї процедури – їхню перемогу анулювали.

За її словами, ТОВ “СТМ-ФАРМ” надсилала договір на перевірку електронною поштою та намагалася зв’язатися з представниками лікарні. А після тривалої відсутності відповіді Дарія Бобела особисто 7 лютого приїхала до онкоцентру, але документи у неї не прийняли. Водночас у месенджері вона отримала повідомлення від Василя Шагана, який є відповідальним за закупівлі медзакладу, що той перебуває на лікарняному.

“Ми надали все необхідне, але нам не повідомили про причину відхилення. Коли я приїхала в онкоцентр, мені сказали, що договори не приймають без Василя Шагана, а генерального директора немає на місці”, – каже Дарія Бобела.

Вона додає, що після відхилення договору вона намагалася з’ясувати причину такого рішення, проте їй не надали пояснень.

“Після моїх запитань про цю ситуацію, повідомлення про лікарняний від Василя Шагана було ним видалено, а на звернення він не відповів. У мене є підозри, що тут були домовленості, але не з нами…”.

Представниця компанії Дарія Бобела зазначає, що раніше подібних ситуацій у ТОВ “СТМ-ФАРМ” не виникало.

Представник лікарні та відповідальний за закупівлі комунального підприємства Василь Шаган у коментарі “Галці” пояснив, що представниця “СТМ-ФАРМ” Дарія Бобела дійсно писала йому у месенджері про намір скинути договір на погодження, однак так і не надала його. І до лікарні, за його словами, представниця компанії не приходила.

“Минуло п’ять днів без підписання угоди, і відповідно перемогу компанії було відхилено. Представники фірми не приходили до лікарні, тож ігнорувати їх я не міг, і якби вони з’явилися з договором, то я б його підписав. Можливо, вони вирішили не укладати угоду через таку низьку ціну”, – заявив Шаган.

В підсумку 11 лютого КНП “Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради” уклав договір на 7 753 624 грн з наступним переможцем тендеру – ТОВ “ДІЯ ФАРМ”.