В Отинійській громаді оголошено дні жалоби: сьогодні до рідного дому привезуть тіло героя Володимира Гараздюка

Знову сумні вісті з фронту надходять на Прикарпаття

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На війні поліг житель села Нижня Велесниця Виноградського старостинського округу Володимир Гараздюк 24.11.1982 р.н.

Пише Правда. іф з посиланням на сторінку у Facebook Типова отинія

У середу, 19 лютого 2025 року о 11:00 годині, тіло Героя прибуде на центральну площу в селищі Отинія (зі сторони міста Івано-Франківська). Після цього його буде доставлено до батьківського дому в селі Нижня Велесниця.

Відповідно до розпорядження Отинійського селищного голови від 18.02.2025 № 29-О, на території громади 19 та 20 лютого оголошено дні жалоби за загиблим Героєм. У ці дні буде приспущено Державний Прапор України на адміністративних будівлях, а також обмежено проведення розважальних заходів.

Всіх мешканців громади просять долучитися до вшанування пам’яті Володимира Гараздюка та провести його в останню путь із вдячністю та пошаною.