Сьогодні у Коломиї проведуть в останню путь полеглого десантника Руслана Возного

У вівторок, 18 лютого, до Коломиї прибув скорботний кортеж з тілом полеглого захисника Руслана Возного, який був бійцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

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Пише Правда.іф з посиланням на Богдана Станіславського.

Також вчора було відправлено парастас за полеглим героєм

Чин похорону розпочнеться у середу, 19 лютого, о 10:00 годині у соборі Преображення Христового УГКЦ міста Коломиї.

Поховають захисника на Алеї Слави.