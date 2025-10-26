Після 410 днів російського полону воїн з Франківщини Михайло Миндюк повернувся додому

Перегінська громада зустрічає свого Героя. Після 410 днів у російському полоні та 137 днів реабілітації додому повернувся захисник України Михайло Миндюк.

Ця звістка стала справжньою радістю для всієї громади, адже на повернення Михайла з нетерпінням чекали рідні, друзі, побратими та всі, хто підтримував його у молитвах, повідомляє Перегінська ТГ.

“Нарешті наш Воїн вдома! Вітаємо Героя з поверненням!” — зазначили у Перегінській громаді.

Михайло Миндюк проявив мужність і незламність, пройшовши важкі випробування полону. Після тривалого лікування та відновлення він нарешті може обійняти рідних і ступити на рідну землю.

