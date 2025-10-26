Скільки штрафів за порушення правил паркування сплатили водії до міського бюджету Франківська

З 1 січня до 17 жовтня 2025 року інспектори з паркування в Івано-Франківську склали 42 876 постанов за порушення правил зупинки чи стоянки автомобілів. За цей період до міського бюджету водії, яких оштрафували, сплатили 9 мільйонів 31 тисячу 426 гривень. Це — на понад пів мільйона більше, ніж за весь 2024 рік.

Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської міськради Василь Кузюк.

У місті працюють дев’ять інспекторів з паркування, які складають повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності та виписують постанови про штраф за порушення.

Як йдеться у відповіді на інформаційний запит, з 2020 року по 2024 кількість зафіксованих порушень правил зупинки чи стоянки в Івано-Франківську зросла у 7,4 раза.

Скільки порушень правил зупинки, стоянки й паркування фіксували у Франківську:

2020 рік — 5 тисяч 128;

2021 рік — 7 тисяч 499;

2022 рік — 24 тисячі 174;

2023 рік — 34 тисячі 830;

2024 рік — 38 тисяч 20;

2025 рік — 42 тисячі 876.

Найбільшу кількість порушень фіксують на вулицях Гетьмана Мазепи, Андрія Мельника, Михайла Грушевського, Івана Франка, Короля Данила, Шпитальній, Євгена Коновальця, Академіка Сахарова та Бельведерській.

Штрафи за недотримання правил паркування

Згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф за порушення правил зупинки чи стоянки становить 340 гривень.

Якщо таке порушення створює перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, потрібно сплатити 680 гривень.

За зупинку на місцях, дозволених лише для водіїв з інвалідністю або тих, хто перевозить осіб з інвалідністю та створення перешкод таким водіям — від 1 тисячі 20 до 1 тисячі 700 гривень. На місцях для електротранспорту — від 340 до 510 гривень.

Водій має десять днів, щоб оплатити штраф за пільговим тарифом — 50% від суми. Через 30 днів вона зросте вдвічі.

Які суми штрафів за порушення правил паркування сплачували до міського бюджету: