У зв’язку із активними бойовими діями, навіть істотно віддалений від лінії фронту Івано-Франківськ відчуває наслідки бойових дій.

Так, у неділю 26 жовтня, група франківських грибників відправилась до лісу у одне із сіл міської територіальної громади, але окрім грибів вони натрапили на ще одну доволі небезпечну знахідку, повідомляє своїх читачів Правда іф, із посиланням на очевидців.

Посеред лісу вони виявили хвостову частину збитого нашою ППО ворожого БПЛА, ймовірніше за усе іранського “шахеда” (Герань-2, за московитською номенклатурою).

Виявлена частина ворожого БПЛА не має явних ознак корозії, то ж вочевидь він був збитий українськими захисниками відносно недавно.

Зі слів грибників, вони зафіксували координати місця падіння ворожого БПЛА та найближчим часом передадуть їх до відповідних органів.