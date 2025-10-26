Впроваджувати реформу старшої школи під час війни — ризиковано, – Руслан Марцінків

24 жовтня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі радіо «РАІ» заявив, що реалізація реформи старшої школи в умовах війни є передчасною та може спричинити соціальні труднощі.

Про це повідомляє Фіртка.

«Я категорично проти цього в час війни. Це призведе до великих соціальних потрясінь для батьків і вчителів. Ми насамперед не готові до цієї реформи фінансово», — наголосив мер.

Попри це, у місті тривають активні роботи з підготовки навчальних закладів до нових освітніх стандартів. Зокрема, у Ліцеї імені Романа Шухевича ремонтують класи та облаштовують сучасні лабораторії з фізики, хімії, географії та біології.

«Ми готуємо ліцей для старших класів. Це передбачає і державне фінансування, і наше співфінансування для облаштування сучасних лабораторій і класів», — зазначив Руслан Марцінків.

Посадовець також повідомив, що заклад увійшов до мережі ліцеїв для старшої школи в Івано-Франківську. До кінця року планують завершити ремонт трьох класів і створити належні умови для навчання за новими освітніми стандартами.

Мер підкреслив важливість комунікації з педагогами та батьками у процесі підготовки до реформи

«Це дуже складний процес, тому ми максимально обговорюємо всі зміни з учителями та батьками, щоби підготувати школу до нового формату навчання», — додав він.

Нагадаємо, що до 2027 року в Україні має завершитися реформа «Нової української школи», яка передбачає створення профільних ліцеїв для учнів 10–12 класів. Після дев’ятого класу школярі обиратимуть академічний або професійний напрям навчання.

У межах Івано-Франківської громади статус ліцеїв отримають п’ять закладів освіти

Один із них — Ліцей №5, що співпрацює з німецькими партнерами та охоплює навчання з 1 по 12 клас. Ще чотири формують старшу освітню ланку: два наукові ліцеї — імені Миколи Сабата та природничо-математичний, і два академічні — Ліцей №2 та імені Романа Шухевича.

Інші школи міста залишаться базовими навчальними закладами для учнів 1–9 класів.