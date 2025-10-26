Прикарпатські рятувальники надали допомогу туристам на Говерлі

26 жовтня о 12:43 на лінію 101 надійшло повідомлення від жительки м. Київ, про те, що вона разом із сином 2012 р.н., перебуваючи на схилі гори Говерла, через різке погіршення погодних умов не можуть самостійно продовжити рух та потребують допомоги рятувальників.

Зв’язок із туристами підтримувався, координати їхнього місцезнаходження були встановлені, повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк», які прибули до постраждалих та супроводили їх до НСБ «Заросляк».

Рятувальники закликають туристів:

