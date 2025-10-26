З Покровська до Венеції: «Орігамі Олень» Жанни Кадирової завітав до Франківська

25 жовтня на території Promprylad Art Center в Івано-Франківську українська художниця Жанна Кадирова представила свою скульптуру «Орігамі Олень», яка стане центральним експонатом українського павільйону на 61-й Венеційській бієнале 2026 року.

Про це пише КУРС.

«Орігамі Олень» – бетонна скульптура, створена Кадировою у 2018-2019 роках для парку в Покровську. Її встановили на постаменті від радянського літака Су-7, який у 2005 році демонтували на металобрухт.

Улітку 2024 року, під час примусової евакуації міста, скульптуру оленя демонтували та вивезли до Вінниці, рятуючи від можливого знищення. Як розповідає голова ГО «Музей відкрито на ремонт» Леонід Марущак, через короткий період без комендантської години (з 11:00 до 15:00) та необхідність спеціального дозволу на в’їзд техніки, евакуація тривала всього кілька годин.

Леонід Марущак

«А навесні цього року ми подумали, що, можливо, варто розповісти всьому світу про цю історію – на тлі ще однієї важливої теми, пов’язаної з ядерним роззброєнням України 1990-х. Саме тоді виникла ідея участі у Венеційській бієнале, яку підтримало Міністерство культури. Ми сподіваємося реалізувати цей проєкт наступного року», – зазначив Марущак.

Проєкт українського павільйону у Венеції отримав назву «Гарантія безпеки». Він приурочений до 30-річчя передачі Україною ядерної зброї росії у межах Будапештського меморандуму 1994 року. Митці прагнуть привернути увагу міжнародної спільноти до теми невиконаних гарантій безпеки після ядерного роззброєння України.

«Найбільш парадоксальним є те, що саме у 1996 році Україна передала всі ядерні боєголовки Росії. Ми хочемо нагадати світу про цей процес, – каже Леонід Марущак. – Це історія про те, як ми свого часу мали змогу захиститися, але відмовилися від цього на користь марних обіцянок цивілізованого світу».

У 2026 році Венеційська бієнале триватиме з 9 травня до 22 листопада. Дорогою від Покровська до Венеції команда митців демонструє скульптуру у різних містах України та за кордоном.

Жанна Кадирова

«Наразі ми вже від Києва промандрували через Кам’янець-Подільський, Карпати і прибули до Івано-Франківська. Далі в планах – Львів, польські міста Білосток і Варшава», – розповіла Кадирова.

Митці також знімають другий документальний фільм про подорож скульптури – продовження стрічки «ВПО», яка у 2024 році задокументувала евакуацію «Оленя» з Покровська.

«Цей фільм – не про скульптуру, а про людей. Олень – це біженець, який мандрує світом, як мільйони українців. Він якийсь час житиме у Польщі, потім в Італії», – зазначила художниця.

Ідеальним завершенням фільму Жанна Кадирова бачить момент, коли «Олень» повернеться до Покровська.

Перегляд фільму “ВПО” у Франківську

На Венеційській бієнале скульптура буде представлена у підвішеному стані – між землею і небом. За словами кураторів, цей образ символізує нестійкість і невизначеність, у яких сьогодні живе Україна.

Після завершення бієнале митці планують показати скульптуру в кількох країнах, зокрема в Японії.

До слова, першу скульптуру серії «Орігамі» – у вигляді пташки – Жанна Кадирова створила в рамках фестивалю Porto Franko у 2018 році. Її встановили на озері на вулиці Слави Стецько в Івано-Франківську. Цією роботою художниця прагнула привернути увагу до проблеми засмічення водойми.

“Орігамі” в Івано-Франківську. Фото: www.kadyrova.com

Саме в Івано-Франківську було остаточно вирішено, що «Орігамі Олень» представлятиме Україну у Венеції. Це рішення ухвалили спільно Жанна Кадирова, куратор Леонід Марущак та Ксенія Малих, програмна директорка Promprylad Art Center і співкураторка українського павільйону на Венеційській бієнале.