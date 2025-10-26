На Івано-Франківщину прямує скорботний кортеж з тілом полеглого захисника Миколи Кузьміна

З глибоким сумом Долинська громада повідомляє, що завтра, 27 жовтня, до рідного села назавжди повертається “на щиті” Микола Кузьмін, який майже півтора року вважався зниклим безвісти.

Об 11 годині громада зустріне свого Героя, повідомляє Іван Дирів.



Маршрут скорботного кортежу:

Долинська багатопрофільна лікарня — вздовж озера — вул. Грушевського — міська рада — проспект Незалежності — вул. Обліски — Креховичі — Рожнятів — Нижній Струтинь — Верхній Струтинь — станція Лоп’янка (вул. Шевченка, 55а).

Чин похорону відбудеться у вівторок, 28 жовтня, о 12 годині.

“Завтра, коли повернеться наш Герой, ми зберемося разом, щоб вшанувати його пам’ять, підтримати родину у цей важкий час і показати, що його жертва не буде забута”, — зазначив очільник громади.

Микола Кузьмін віддав своє життя, захищаючи Україну. Для всієї громади він назавжди залишиться символом мужності, вірності і любові до рідної землі.