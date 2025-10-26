ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

В Києві знову зросла кількість постраждалих після нічної атаки “Шахедів”

Автор: Оксана Марушкевич
Рятувальники працюють біля зруйнованого житлового будинку
В Києві зросла кількість постраждалих після російської атаки вночі 26 жовтня. Станом на другу половину дня відомо вже про 33 травмованих внаслідок атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна

“До 33 людей збільшилася кількість постраждалих від атаки ворога на столицю минулої ночі. 8 із них медики госпіталізували. В тому числі, трьох дітей”, – написав Віталій Кличко.

За даними Кличка, кількість загиблих не змінилася. Внаслідок нічної атаки ворога загинуло троє людей.

Обстріл Києва 26 жовтня: деталі

Російські окупанти вночі 26 жовтня атакували Київ ударними дронами. Дев’ять БПЛА було спрямовано на столицю. В двох районах впали уламки, було зафіксовано пошкодження та пожежі.

Атака на Україну 26 жовтня: що відомо

За даними Повітряних сил, у ніч на 26 жовтня російські війська здійснили масовану атаку дронами по території України. Загалом окупанти запустили 101 ударний безпілотник типу “Шахед” та “Гербера. Збити вдалось 90 ударних ворожих дронів.

