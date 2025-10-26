“Мій сталевий друг мене ніколи не підводив”: історія кранівника “Дяді Міші” з 114-ї бригади тактичної авіації

В авіації є чимало фахівців, про яких не знімають фільмів і не складають пісень. Їхня робота — поза об’єктивами камер, але без них не злетить жоден літак і не запрацює жодна важка техніка. Один із таких невидимих героїв — водій-кранівник із позивним «Дядя Міша».

За плечима чоловіка — 36 років стажу за кермом крана і майже чотири десятиліття роботи в “Прикарпаттяобленерго“. Саме звідти у 2022 році він добровільно прийшов у лави Збройних Сил України, взявши із собою свого вірного залізного побратима — кран КС-55727-1 на базі автомобіля “МАЗ”, повідомляє 114 бригада тактичної авіації.

“У нього стріла 28 метрів, вантажопідйомність — 25 тонн. За всі ці роки він мене жодного разу не підвів”, — з гордістю говорить військовий.

До війни пан Михайло працював на тій самій посаді в енергетиці, тож швидко адаптувався до військових умов. Його нинішня робота — завантаження та розвантаження важких агрегатів, аеродромних плит, техніки, озброєння, а подекуди навіть літаків.

“Багато хто дивується, коли чує, що кран може допомагати навіть літакам, але для нас це звична справа. Головне — мати тверду руку та великий досвід”, — усміхається «Дядя Міша».

Своїм краном він керує вже понад 15 років і знає машину, як власну долоню. Колеги з “Прикарпаттяобленерго” не приховують — якби він повернувся, для нього одразу знайшли б новий кран, адже таких фахівців — одиниці.

Попри 58-річний вік, кранівник працює і вдень, і вночі, за будь-якої погоди. Каже, що не звик рахувати години чи боятися складних умов — головне, щоб робота була виконана вчасно та якісно.

“Коли бачиш, що від тебе щось залежить, тоді й сили з’являються. Я знаю, що від мого крану теж іноді залежить, чи злетить літак. І це дає відчуття гордості”, — говорить військовий.