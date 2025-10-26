На Галицькій 37-річний водій, позбавлений права керування автомобілем, вчинив ДТП

Патрульні склали адмінматеріали на, ймовірно, нетверезого водія, який вчинив ДТП.

Днями патрульні отримали повідомлення про автопригоду на вулиці Галицькій. На місці події патрульні встановили, що 37-річний водій автомобіля Honda, будучи неуважним допустив виїзд на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen, повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківської області.

“Водій транспортного засобу Honda мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Проходити огляд на визначення стану сп’яніння на місці ДТП та в закладі охорони здоров’я він категорично відмовився. Також патрульні встановили, що керманич позбавлений права керувати транспортним засобом”, – йдеться у дописі.

На нього патрульні склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою права керування) та за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) КУпАП.