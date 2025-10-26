У Франківську провели Всеукраїнські змагання з таеквондо пам’яті полеглих військовослужбовців

У суботу, 25 жовтня, у СК «Олімп» відбулися змагання з таеквондо серед дітей. Участь взяли понад 70 юних спортсменів віком від 6 до 18 років.

На початку заходу всіх полеглих військовослужбовців вшанували хвилиною мовчання, а родинам вручили памʼятні медалі. За словами організаторів такі змагання проводять щорічно, щоб вшанувати пам’ять загиблих бійців і підтримати їхні родини, повідомляє Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки

“Організовуючи такі турніри, ми робимо дві речі: оздоровлюємо дітей, адже це — пропаганда спорту та здорового способу життя, а також вшановуємо пам’ять наших загиблих героїв. Тобто це — не просто спортивні змагання”, — розповів організатор Андрій Данищук.

Цього разу змагання були присвячені памʼяті пʼяти полеглих Героїв:

-Дениса Морара

-Романа Опара

-Тарас Стахіва

-Роман Дземана

-Ярослав Чомка