У Франківську провели Всеукраїнські змагання з таеквондо пам’яті полеглих військовослужбовців

Автор: Оксана Марушкевич
Змагання з тхеквондо в спортивному залі Івано-Франківська
У суботу, 25 жовтня, у СК «Олімп» відбулися змагання з таеквондо серед дітей. Участь взяли понад 70 юних спортсменів віком від 6 до 18 років.

На початку заходу всіх полеглих військовослужбовців вшанували хвилиною мовчання, а родинам вручили памʼятні медалі. За словами організаторів такі змагання проводять щорічно, щоб вшанувати пам’ять загиблих бійців і підтримати їхні родини, повідомляє Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки

“Організовуючи такі турніри, ми робимо дві речі: оздоровлюємо дітей, адже це — пропаганда спорту та здорового способу життя, а також вшановуємо пам’ять наших загиблих героїв. Тобто це — не просто спортивні змагання”, — розповів організатор Андрій Данищук.

Цього разу змагання були присвячені памʼяті пʼяти полеглих Героїв:

-Дениса Морара

-Романа Опара

-Тарас Стахіва

-Роман Дземана

-Ярослав Чомка

“Це – пам’ять про загиблих військовослужбовців, які віддали своє життя, захищаючи Україну для дітей та студентів, які зараз вчаться. Щоб вони бачили, якою ціною дається ця свобода”, – зазначив батько полеглого військовослужбовця Ярослава Чомка Степан Чомко.

Церемонія Taekwon-Do в Івано-Франківську
Учасники турніру з тхеквондо в Івано-Франківську
Відкриття Кубку Івано-Франківська з тхеквондо ITF
Відкритий кубок Івано-Франківська з тхеквондо ITF
Відкриття Кубку Івано-Франківська з тхеквондо ІТФ
Військовий оркестр виступає у спортивному залі
Змагання з тхеквондо в спортивному залі Івано-Франківська

